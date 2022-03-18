Байден предупредит Китай о последствиях за поддержку России
Президент США Джо Байден намерен в ходе телефонного разговора в пятницу, 18 марта, предупредить председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания поддержки России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит ТАСС.
Президент Байден завтра будет разговаривать с председателем Си [Цзиньпином], и мы ясно дадим понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии, и мы без раздумий будем вводить издержки
США призывают все страны, особенно имеющие «непосредственное влияние на Россию», использовать рычаги, чтобы заставить Россию прекратить спецоперацию на Украине, подчеркнул Блинкен.
Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать свое влияние на президента [России Владимира] Путина и защищать международные правила и принципы, которые он [Китай] исповедует
По его словам, Пекин движется в противоположном направлении, отказываясь осудить «агрессию».
Вместо этого, похоже, Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить эту агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром. И мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность оказания прямой помощи России военной техникой для [ее] использования на Украине
Ранее стало известно, что Байден и Си Цзиньпин 18 марта проведут переговоры, в ходе которых обсудят ситуацию на Украине.
Кто еще предупредил Китай?
Вечером 17 марта сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также предупредила Китай о последствиях помощи России во время проведения спецоперации на Украине.
Любая помощь Китая России в то время, как та вторгается в чужую страну, вызывает у нас значительную обеспокоенность, и ответом на это будут последствия
Также Псаки ответила на вопрос, означает ли это угрозу применения санкций к Китаю. «Я не собираюсь обрисовывать, как будут выглядеть последствия», — сказала она.
14 марта Псаки уже высказывалась о значительных последствиях для Китая при нарушении санкций против России из-за ситуации на Украине.
Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности этих последствий. (...) если они предоставят [РФ] военную или другую помощь, которая, конечно, нарушает санкции или поддержат [российские] военные усилия, то это повлечет за собой значительные последствия
Тогда она пообещала координировать действия с партнерами и союзниками, и следить за шагами Китая в отношении России.
Мнение Китая
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь потребовал от США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на Украине.
Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?
Он заявил, что действия Вашингтона в этой области вызывают озабоченность у мирового сообщества.
При этом в начале марта китайский МИД заявил, что выступает «решительно против любых незаконных односторонних санкций» против России, страна намерена продолжать сотрудничество с РФ в сфере торговли.
Финансовый регулятор КНР сделал аналогичное заявление. По словам главы комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцина, Пекин не одобряет финансовые санкции.
В особенности не одобряем санкции, инициированные в одностороннем порядке, потому что они неэффективны и имеют слишком мало правовых оснований
Глава регулятора отметил, что влияние антироссийских санкций на экономику и финансовый сектор Китая не будет значительным, так как они «крайне устойчивы».
Санкции из-за спецоперации
Запад ввел новые пакеты санкций против России из-за специальной операции на Украине. В администрации США отметили, что могут пойти на дальнейшее исключение России из мировой экономики и ужесточение существующих санкций.
24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего он назвал защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.