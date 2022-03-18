Байден предупредит Китай о последствиях за поддержку России

Президент Байден предупредит председателя КНР Цзиньпина о последствиях за поддержку России

Президент США Джо Байден намерен в ходе телефонного разговора в пятницу, 18 марта, предупредить председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания поддержки России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит ТАСС.

Президент Байден завтра будет разговаривать с председателем Си [Цзиньпином], и мы ясно дадим понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии, и мы без раздумий будем вводить издержки Энтони Блинкен Госсекретарь США

США призывают все страны, особенно имеющие «непосредственное влияние на Россию», использовать рычаги, чтобы заставить Россию прекратить спецоперацию на Украине, подчеркнул Блинкен.

Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать свое влияние на президента [России Владимира] Путина и защищать международные правила и принципы, которые он [Китай] исповедует Энтони Блинкен Госсекретарь США

По его словам, Пекин движется в противоположном направлении, отказываясь осудить «агрессию».

Вместо этого, похоже, Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить эту агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром. И мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность оказания прямой помощи России военной техникой для [ее] использования на Украине Энтони Блинкен Госсекретарь США

Ранее стало известно, что Байден и Си Цзиньпин 18 марта проведут переговоры, в ходе которых обсудят ситуацию на Украине.

Кто еще предупредил Китай?

Вечером 17 марта сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также предупредила Китай о последствиях помощи России во время проведения спецоперации на Украине.

Любая помощь Китая России в то время, как та вторгается в чужую страну, вызывает у нас значительную обеспокоенность, и ответом на это будут последствия Джен Псаки Пресс-секретарь Белого дома

Также Псаки ответила на вопрос, означает ли это угрозу применения санкций к Китаю. «Я не собираюсь обрисовывать, как будут выглядеть последствия», — сказала она.

14 марта Псаки уже высказывалась о значительных последствиях для Китая при нарушении санкций против России из-за ситуации на Украине.

Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности этих последствий. (...) если они предоставят [РФ] военную или другую помощь, которая, конечно, нарушает санкции или поддержат [российские] военные усилия, то это повлечет за собой значительные последствия Джен Псаки Представитель Белого дома

Тогда она пообещала координировать действия с партнерами и союзниками, и следить за шагами Китая в отношении России.

Мнение Китая

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь потребовал от США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на Украине.

Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами? Чжао Лицзянь Официальный представитель МИД Китая

Он заявил, что действия Вашингтона в этой области вызывают озабоченность у мирового сообщества.

При этом в начале марта китайский МИД заявил, что выступает «решительно против любых незаконных односторонних санкций» против России, страна намерена продолжать сотрудничество с РФ в сфере торговли.

Финансовый регулятор КНР сделал аналогичное заявление. По словам главы комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцина, Пекин не одобряет финансовые санкции.

В особенности не одобряем санкции, инициированные в одностороннем порядке, потому что они неэффективны и имеют слишком мало правовых оснований Го Шуцина Глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC)

Глава регулятора отметил, что влияние антироссийских санкций на экономику и финансовый сектор Китая не будет значительным, так как они «крайне устойчивы».

Санкции из-за спецоперации

Запад ввел новые пакеты санкций против России из-за специальной операции на Украине. В администрации США отметили, что могут пойти на дальнейшее исключение России из мировой экономики и ужесточение существующих санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего он назвал защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.

