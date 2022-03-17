Байден предупредит Китай об ответственности за поддержку России

Байден предупредит председателя КНР Си Цзиньпина об ответственности за поддержку России

Президент США Джо Байден в пятницу, 18 марта, в ходе телефонного разговора предупредит председателя Китая Си Цзиньпина об ответственности в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты призывают все страны, «особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги», чтобы заставить Россию прекратить военную спецоперацию на Украине. «Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать свое влияние на президента [России Владимира] Путина и защищать международные правила и принципы, которые он [Китай] исповедует», — отметил госсекретарь.

Блинкен добавил, что Пекин движется в противоположном направлении, «отказываясь осудить эту агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром». По его словам, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что китайскими властями рассматривается возможность оказания прямой помощи Москве военной техникой для ее использования на Украине.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала, что США создадут для Китая значительные последствия при нарушении санкций против России из-за ситуации на Украине. «Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности этих последствий. (...) если они предоставят [РФ] военную или другую помощь, которая, конечно, нарушает санкции или поддержат [российские] военные усилия, то это повлечет за собой значительные последствия», — сказала она.