Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:29, 22 июля 2026 (обновлено: 20:45, 22 июля 2026)Забота о себе

Названы обязательные элементы завтрака пожилых людей

Врачи госпиталя ветеранов войн в Уфе посоветовали пожилым людям есть на завтрак яйца
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Max4e Photo / Shutterstock / Fotodom

Врачи республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе назвали продукты, которые должны входить в завтрак пожилых людей. Обязательные элементы первого приема пищи они раскрыли в беседе с изданием UfaTime.ru.

По словам медиков, в завтрак пожилых людей обязательно должны входить яйца, так как они содержат белок и витамин D. Кроме того, врачи порекомендовали есть по утрам творог: он тоже богат белком, а также кальцием и витамином A. При этом специалисты уточнили, что белок особенно хорошо усваивается в первой половине дня.

Кроме того, врачи посоветовали пожилым людям есть на завтрак овсянку, богатую клетчаткой, и натуральный йогурт без сахара. Они отметили, что этот продукт содержит полезные для здоровья пробиотики и кальций.

Ранее диетолог Кейтлин Бил рассказала, какие напитки необходимы для достижения долголетия. В их число специалистка включила кефир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России предложили ответ на атаки ВСУ на склады Wildberries
    Алферова обвинила современные мультфильмы в негативном влиянии на детей
    Летевший с курорта Европы самолет развернулся в небе из-за массовой драки на борту
    Назван размер поддержки нефтяникам за импорт бензина
    Министр спорта фразой «Гадит англичанин» оценил отказ World Athletics возвращать россиян
    Брошенные на вокзале Новосибирска две норки обрели новый дом
    Россияне устроили свидание с китами и успели снять волнительное видео
    Знаменитое Розовое озеро вернуло свой цвет впервые за несколько лет
    Российский фондовый рынок показал максимальный за год трехдневный рост
    В сети восхитились внучкой Пугачевой на фото с отдыха
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok