Названы обязательные элементы завтрака пожилых людей

Врачи госпиталя ветеранов войн в Уфе посоветовали пожилым людям есть на завтрак яйца

Врачи республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе назвали продукты, которые должны входить в завтрак пожилых людей. Обязательные элементы первого приема пищи они раскрыли в беседе с изданием UfaTime.ru.

По словам медиков, в завтрак пожилых людей обязательно должны входить яйца, так как они содержат белок и витамин D. Кроме того, врачи порекомендовали есть по утрам творог: он тоже богат белком, а также кальцием и витамином A. При этом специалисты уточнили, что белок особенно хорошо усваивается в первой половине дня.

Кроме того, врачи посоветовали пожилым людям есть на завтрак овсянку, богатую клетчаткой, и натуральный йогурт без сахара. Они отметили, что этот продукт содержит полезные для здоровья пробиотики и кальций.

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