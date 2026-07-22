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20:06, 22 июля 2026 (обновлено: 20:17, 22 июля 2026)Путешествия

Пассажирка круизного лайнера получила травму промежности и была эвакуирована с корабля

The Sun: Пассажирку круизного лайнера эвакуировали с корабля из-за травмы промежности
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Впервые отправившаяся в путешествие на круизном лайнере девушка была эвакуирована с корабля вертолетом из-за серьезной травмы промежности. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел на борту компании Carnival. Во время остановки в Гондурасе 28-летняя Кирстен Линдси и ее муж Блейк Форд отправились прыгать с причала на тарзанке. Прыжок девушки получился неудачным — она рухнула интимной зоной на страховочный трос, этот момент попал на кадры очевидца.

Сперва Линдси не обратила внимание на боль и вместе с мужем вернулась на корабль. Однако вскоре травма усугубилась — появился отек «размером с бейсбольный мяч». Пассажирке потребовалось инвалидное кресло, чтобы добраться до каюты. Затем 26 часов Линдси провела в медпункте. «Ее боль была настолько сильной, что она едва могла двигаться», — сказал Форд.

Супружескую пару на частном воздушном судне доставили в Форт-Лодердейл, США, а оттуда госпитализировали. Врачи удалили опухоль, после чего еще 18 часов Линдси провела в машине по пути в родной город Боссье-Сити, штат Луизиана, где ее вновь госпитализировали.

На данный момент родственники пострадавшей собирают деньги, чтобы оплатить счет за медицинские услуги в размере 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей). «Финансовые последствия оказались колоссальными», — добавил Форд.

Ранее беременную пассажирку экстренно эвакуировали с круизного лайнера в США. У 29-летней женщины возникли осложнения во время путешествия.

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