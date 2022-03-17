В США предупредили Китай о последствиях помощи России

Джен Псаки заявила, что любая помощь Китая России беспокоит и будет иметь последствия

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила Китай о последствиях помощи России во время проведения спецоперации на Украине. Она заявила об этом в четверг, 17 марта, передает РИА Новости.

«Любая помощь Китая России в то время, как та вторгается в чужую страну, вызывает у нас значительную обеспокоенность, и ответом на это будут последствия», — сказала она.

Также Псаки ответила на вопрос, означает ли это угрозу применения санкций к Китаю. «Я не собираюсь обрисовывать, как будут выглядеть последствия», — подчеркнула представитель Белого дома.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден в пятницу, 18 марта, в ходе телефонного разговора предупредит председателя Китая Си Цзиньпина об ответственности в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине. По словам Блинкена, Пекин движется в противоположном направлении, «отказываясь осудить эту агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром».