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Белый дом заявил о намерении США не сдерживаться в вопросе санкций против России

Белый дом заявил о готовности принять меры против России, в том числе ужесточить санкции

Фото: Chris Helgren / Reuters

Белый дом заявил о том, что США не намерены сдерживаться и готовы принять новые меры против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.

В администрации США отметили, что могут пойти на дальнейшее исключение России из мировой экономики и ужесточение существующих санкций. Псаки добавила, что Вашингтон также может ввести персональные ограничения и препятствовать модернизации России и диверсификации ее экономики.

Ранее американский президент Джо Байден рассказал, что США выделят Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи. Глава государства напомнил, что 12 марта его администрация утвердила 200 миллионов долларов помощи для поддержания стабильного потока вооружений на Украину. «Сейчас я снова использую свои президентские полномочия для активации дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы продолжать помогать Украине противостоять нападению России», — резюмировал он.

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Марина Совина
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