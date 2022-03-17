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Названа дата переговоров Байдена и Си Цзиньпина по Украине

Президент США Байден и лидер Китая Си Цзиньпин проведут переговоры по Украине 18 марта
Джо Байден и Си Цзиньпин

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: Lintao Zhang / Reuters

Президент США Байден и лидер Китая Си Цзиньпин 18 марта проведут переговоры, в ходе которых осбудят ситуацию на Украине. Дату контакта глав государств назвала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Это часть наших продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР», — уточнила Псаки. Она рассказала, что Байден и Си Цзиньпин обсудят вопросы регулирования конкуренции между Пекином и Вашингтоном, а также спецоперацию России на Украине и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Ранее официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай выступает против введения антироссийских санкций США и намерен защищать интересы собственных предприятий, которым могут угрожать ограничения со стороны США. По его мнению, односторонние ограничения дестабилизируют глобальный рынок.

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Виктория Кондратьева
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