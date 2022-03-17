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Китай ответил на вопрос о введении санкций против России

Минкоммерции КНР заявило, что выступает против антироссийских санкций США

Фото: David Gray / Reuters

Китай выступает против введения антироссийских санкций США и намерен защищать интересы собственных предприятий, которым также могут угрожать ограничения со стороны Вашингтона, заявил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн. Его слова приводит ТАСС.

Односторонние ограничения дестабилизируют глобальный рынок, указал Гао Фэн, отвечая на вопрос о том, какие действия планирует предпринять Пекин на фоне давления США и появления рисков для китайских компаний.

«Китай обязательно примет необходимые меры и защитит законные права, а также интересы своих компаний, занимающихся обычной торговой деятельностью», — указал представитель Минкоммерции.

Ранее в марте в США пообещали Пекину последствия в том случае, если Китай попытается помочь России справиться с ущербом от западных санкций. «Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери», — пояснял советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Платон Щукин
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