США пообещали Китаю «последствия» за помощь России

Советник президента США Салливан рассказал о последствиях для Китая из-за помощи России

Вашингтон пообещал Пекину возможные последствия в том случае, если Китай попытается помочь России справиться с ущербом от западных санкций, рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Его интервью телеканалу CNN цитирует РИА Новости.

По его словам, США внимательно следят за тем, как идет на деле поддержка Москве со стороны Китая. «Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери», — пояснил Салливан.

На вопрос о том, готов ли Вашингтон к ограничениям в отношении самого Пекина в случае помощи России, советник президента США не ответил.

Санкции в отношении российских компаний, банков, представителей власти и бизнеса, Банка России, а также некоторые другие ограничения страны Запада вводят с конца февраля после начала спецоперации на Украине. Помимо этого, в той или иной степени работу с Россией ограничил ряд иностранных компаний.