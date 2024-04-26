Планы США ввести санкции против Китая из-за сотрудничества с Россией объяснили

Политолог Дудаков: санкции США против Китая призваны помешать России на СВО

США планируют наложить санкции на Китай из-за сотрудничества с Россией, чтобы помешать ходу специальной военной операции (СВО) на территории Украины, считает политолог, американист Малек Дудаков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил планы Вашингтона ввести ограничения против Пекина.

«Американцы полагают, что Россия при поддержке Китая занимается перестройкой отечественной промышленности и перевооружением армии. Мы не закупаем никаких вооружений напрямую у Китая, но очевидно, что мы закупаем те или иные технологии двойного назначения, которые в дальнейшем могут в том числе использоваться и в военной промышленности. Американцы уже давно грозят санкциями в отношении кооперации России и Китая, которая сейчас находится на рекордно высоком уровне за всю историю с товарооборотом примерно 240 миллиардов долларов. Другое дело, что те компании, которые работают именно в рамках российско-китайских отношений уже имеют определенную защиту от санкций, например, не планируют выходить на западный рынок, поэтому им эти процессы не страшны», — сказал он.

Возможности США влиять на эти процессы ограничены. В меру своих возможностей они будут пытаться создавать проблемы, но структурно это ситуацию никак не изменит, кооперация России и Китая будет дальше усиливаться Малек Дудаков политолог, американист

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон готов ввести санкции против Китая, если страна не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения. Он отметил, что КНР — крупнейший производитель электроники, которую Москва может использовать в военных целях. По мнению дипломата, Пекин не может стремиться к хорошим отношениям с западными странами, пока продолжает помогать Кремлю.

