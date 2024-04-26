США заявили о готовности ввести новые санкции против Китая из-за Украины

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая

Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая на фоне обострения ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует РИА Новости.

«Мы полностью готовы действовать, предпринимать новые меры, я ясно дал это понять на сегодняшних встречах», — сказал глава Госдепа.

По словам дипломата, под американские ограничительные меры уже подпадают более 100 юридических лиц из КНР, но Штаты готовы и дальше расширять санкционный список китайских компаний и предприятий.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США могут наложить санкции на банки Китая за торговлю с Россией.