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15:17, 26 апреля 2024Мир

США заявили о готовности ввести новые санкции против Китая из-за Украины

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая на фоне обострения ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует РИА Новости.

«Мы полностью готовы действовать, предпринимать новые меры, я ясно дал это понять на сегодняшних встречах», — сказал глава Госдепа.

По словам дипломата, под американские ограничительные меры уже подпадают более 100 юридических лиц из КНР, но Штаты готовы и дальше расширять санкционный список китайских компаний и предприятий.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США могут наложить санкции на банки Китая за торговлю с Россией.

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