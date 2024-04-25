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19:11, 25 апреля 2024Экономика

США пригрозили Китаю за торговлю с Россией

Глава Минфина США Йеллен пригрозила КНР санкциями за поставки в Россию
СюжетСанкции против России:

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

США могут наложить санкции на банки Китая за торговлю с Россией. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, ее слова приводит агентство Reuters.

Речь идет о финансовых организациях, которые участвуют в поставках продукции двойного назначения, отметила она. Йеллен напомнила, что президент США подписал указ, наделяющий Министерство финансов правом вводить ограничения против таких банков. «Это важное полномочие. И мы были бы готовы его использовать в случае необходимости», — пригрозила глава Минфина.

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Ранее о проработке введения финансовых санкций США против ряда китайских банков, которые используются для проведения торговых операций России и КНР, писала газета The Wall Street Journal (WSJ). Санкции Вашингтона из-за работы с Россией будут направлены на то, чтобы ограничить их доступ к доллару и, как следствие, возможности на международном рынке.

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