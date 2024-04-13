В КНР заявили об отсутствии поставок оружия сторонам украинского конфликта

Посольство КНР: Китай не поставляет оружие ни одной стороне конфликта на Украине

В Китае заявили об отсутствии поставок оружия сторонам украинского конфликта. Об этом ТАСС заявил представитель посольства Китайской народной республики (КНР) в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

По его словам, Пекин не производит оружие с целью дальнейших поставок какой-либо из сторон конфликта на Украине.

«Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — заявил посол.

Таким образом дипломат прокомментировал утверждение чиновников администрации президента США Джо Байдена о том, что Китай якобы помогает России наращивать военный потенциал в связи со специальной военной операцией (СВО) на Украине.

Ранее стало известно о том, что с конца марта 2024 года китайские банки начали блокировать оплату, поступающую от российских компаний. Уточнялось, что платежи за компоненты для сборки электроники монопольный поставщик стал отклонять даже в случае долгосрочных контрактов на производство и поставку.