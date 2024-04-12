Китайские банки стали блокировать платежи из России

«Ъ»: банки Китая стали блокировать оплату из России за серверы и ноутбуки

С конца марта 2024 года китайские банки стали блокировать оплату, поступающую от российских компаний. Платежи за компоненты для сборки электроники монопольный поставщик стал отклонять даже в случае долгосрочных контрактов на производство и поставку, со ссылкой на источники сообщает Коммерсантъ.

Впервые российские клиенты столкнулись со сложностями в оплате в декабре — они коснулись готовой продукции. В апреле поставщики из КНР стали уведомлять партнеров, что им не проходит оплата от российского юрлица через китайские банки. Организации начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники (процессоры, корпуса устройств, экраны и др.), в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и других устройств.

«В декабре 2023 года американский регулятор собрал глав китайских банковских организаций и пригрозил вводом против них санкций в случае выявления сотрудничества с российскими юрлицами. Поэтому пока перспективы не радужные», — отметил председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич:

Основатель АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» («СМИ Холдинг») Александр Калинин заявил, что в ситуацию должен вмешаться Банк России и договориться с китайской стороной о проведении оплаты. В противном случае отечественные разработчики не смогут собирать продукцию.

По словам президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской , проблема с платежами в Китай достигла апогея в апреле». Сейчас более чем у половины импортеров не доходят платежи до китайских получателей вне зависимости от того, под санкциями ли товар, банк-отправитель и какой китайский банк используется китайским поставщиком. Из-за этого отгрузки товаров из Китая упали примерно втрое, и схем оплаты, чтобы платеж доходил наверняка, пока не найдено. По словам источников, эта проблема затягивает производство отечественной электроники примерно на полгода.

С середины января 2024 года два китайских банка, Ping An Bank и Bank of Ningbo, входящие в топ-15 крупнейших финансовых организаций страны, перестали принимать платежи из России в юанях. Причиной такого шага могли стать опасения вторичных санкций и давление со стороны США. Ряд финансовых организаций решил сосредоточиться на трансграничных сделках, разорвать связь с клиентами из санкционного списка и отказаться от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте.