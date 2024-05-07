Си Цзиньпин назвал условия, при которых Китай поддержит мирную конференцию по Украине. Что он предложил?

Си Цзиньпин: КНР поддержит мирную конференцию, признанную и Украиной, и Россией

Китай готов поддержать мирную конференцию по Украине только в случае признания ее Москвой и Киевом. Об этом в рамках пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, конфликт не может быть решен иначе, чем через переговоры, это демонстрирует история. Политик призвал все стороны возобновить диалог.

Мы поддержим проведение международной мирной конференции, которая будет признана Россией и Украиной, которая будет проходить в условиях равноправия и сделает возможными сбалансированные дискуссии Си Цзиньпин председатель КНР

Китай выступает против того, чтобы конфликт использовали для перекладывания ответственности на третьи страны, подрыва их репутации и провоцирования новой холодной войны, подчеркнул политик.

Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Европу. Турне китайского главы продлится с 5 по 10 мая. Председатель КНР посетит Францию, Сербию и Венгрию. Анонсированы двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сербским лидером Александром Вучичем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Си Цзиньпин призвал Евросоюз вместе с Пекином создать условия для переговоров по Украине

Си Цзиньпин заявил, что Китай, Франция и Европейский союз (ЕС) должны бороться с возможной эскалацией конфликта на Украине и предотвратить ее.

Трем сторонам необходимо совместно противодействовать распространению побочных эффектов конфликта и эскалации боевых действий, создавать условия для мирных переговоров Си Цзиньпин председатель КНР

Он также подчеркнул готовность Китая поддерживать контакты с соответствующими сторонами ради урегулирования конфликта.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал высказывания китайского лидера. Он отметил, что Россия по-разному смотрит на предложения Франции и Китая по урегулированию украинского кризиса.

Президент Сербии Александр Вучич призвал мировое сообщество прислушаться к инициативам КНР, направленным на прекращение конфликтов.

Си Цзиньпин напомнил европейцам о непричастности Китая к кризису на Украине

Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен напомнил им о том, что Пекин не причастен к кризису на Украине и не является стороной конфликта.

Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам Си Цзиньпин председатель КНР

По его словам, позиция КНР по данному вопросу является объективной и справедливой, а конструктивная роль Пекина получила широкое признание других стран.

Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен рассчитывает через Китай надавить на Россию, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

