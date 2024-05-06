Глава ЕК заявила о надеждах повлиять на Россию через Китай

Reuters: глава ЕК фон дер Ляйен призвала Китай повлиять на Россию

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассчитывает через Китай надавить на Россию, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Мы рассчитываем на то, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы закончить конфликт на Украине», — заявила фон дер Ляйен после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Также политик подчеркнула, что лидер Китая сыграл важную роль в пресечении якобы ядерной эскалации со стороны России.