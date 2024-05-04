Вучич призвал прислушаться к мирным инициативам Китая

Президент Сербии Вучич призвал страны прислушаться к мирным инициативам Китая

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мировому сообществу следует прислушаться к инициативам КНР, направленным на прекращение конфликтов. Об этом он сообщил в интервью Центральному телевидению Китая.

Вучич подчеркнул, что люди во всем мире «возлагают большие надежды» на инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, предполагая, что его проекты принесут мир.

«Я знаю это слишком хорошо, потому что общался со всеми. Председатель Си Цзиньпин — мировой лидер, который действительно может внести свой вклад в прекращение ряда войн и установление прочного мира», — подчеркнул политик.

Сербский президент также призвал прислушиваться к мнению председателя Си Цзиньпина и идти на компромиссы для урегулирования конфликтов. «Потому, что в конечном счете нашими общими интересами являются мир и спокойствие», — заключил он.

Ранее в Китае назвали неотложной задачей мир на Украине. С таким заявлением выступил специальный представитель правительства страны по делам Евразии Ли Хуэй.