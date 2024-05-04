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07:20, 4 мая 2024Мир

Вучич призвал прислушаться к мирным инициативам Китая

Президент Сербии Вучич призвал страны прислушаться к мирным инициативам Китая
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мировому сообществу следует прислушаться к инициативам КНР, направленным на прекращение конфликтов. Об этом он сообщил в интервью Центральному телевидению Китая.

Вучич подчеркнул, что люди во всем мире «возлагают большие надежды» на инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, предполагая, что его проекты принесут мир.

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«Я знаю это слишком хорошо, потому что общался со всеми. Председатель Си Цзиньпин — мировой лидер, который действительно может внести свой вклад в прекращение ряда войн и установление прочного мира», — подчеркнул политик.

Сербский президент также призвал прислушиваться к мнению председателя Си Цзиньпина и идти на компромиссы для урегулирования конфликтов. «Потому, что в конечном счете нашими общими интересами являются мир и спокойствие», — заключил он.

Ранее в Китае назвали неотложной задачей мир на Украине. С таким заявлением выступил специальный представитель правительства страны по делам Евразии Ли Хуэй.

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      Марина Совина
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