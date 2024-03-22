Китай заявил о необходимости провести мирную конференцию по Украине

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: мир на Украине является неотложной задачей

Мир на Украине является самой неотложной задачей. Об этом заявил специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что самой неотложной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери», — отметил он.

По словам спецпредставителя КНР, Пекин считает необходимым проведение мирной конференции в формате, который в равной степени будет устраивать и Россию, и Украину.

Дипломат подчеркнул, что таким образом Китай не стремится оказать поддержку той или иной стороне, напротив такой формат может гарантировать получение результатов и успешный исход мероприятия.

Ранее Ли Хуэй объяснил, что Китай не принимал участие в нескольких конференциях по урегулированию украинского конфликта, поскольку на них не были представлены интересы обеих его сторон. Он уточнил, что подобные встречи не могут привести к разрешению конфликта.