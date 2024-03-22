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08:48, 22 марта 2024Мир

В Китае объяснили неучастие страны в конференциях по Украине

Дипломат КНР Хуэй: на встречах по Украине обсуждался план лишь одной стороны

Фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press

Китай не принимал участие в нескольких конференциях по урегулированию военного конфликта на Украине, так как на них не были представлены интересы обеих его сторон. Об этом заявил посланник страны по евразийским делам Ли Хуэй, его слова передает РИА Новости.

«Это [неучастие КНР] связано с тем, что Китай считает, что на конференциях не удалось пригласить к участию две основные стороны и обсуждался план только одной стороны», — объяснил Хуэй.

Дипломат подчеркнул, что встречи, на которых не представлены интересы всех сторон конфликта, не приведут к его урегулированию.

Хуэй призвал созвать международную мирную конференцию, в которой примут участие представители как Украины, так и России.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что КНР поддержит равноправные переговоры по Украине с участием России.

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      Елизавета Мытарева
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