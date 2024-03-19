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12:05, 19 марта 2024Мир

Китай заявил о поддержке равноправных переговоров по Украине

МИД КНР: Пекин поддержит равноправные переговоры по Украине с участием России

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Пекин поддержит равноправные переговоры по Украине с участием России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Линь Цзянь прокомментировал усилия Китая по мирному урегулированию на Украине. Он сообщил, что страна оказывает содействие продвижению мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Китай поддерживает проведение справедливых международных встреч, которые будут признавать и Украина, и Россия», — заявил спикер МИД КНР. Он подчеркнул, что Китай готов поддержать любую мирную инициативу с равноправным участием обеих стран. Дипломат отметил, что Пекин продолжает занимать объективную позицию по вопросу Украины.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на чиновников о возможном бойкоте КНР будущих переговоров по Украине без России. Как сообщается, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй высказал такую позицию в ходе недавнего европейского турне.

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      Юрий Леонов
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