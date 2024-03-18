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21:02, 18 марта 2024Мир

Стало известно о возможном бойкоте КНР будущих переговоров по Украине без России

Politico: Китай может бойкотировать будущие переговоры по Украине без России

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине в случае отсутствия на них России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

«Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, которые пройдут, предположительно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи», — говорится в материале.

По сообщениям чиновников, в ходе недавнего европейского турне спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй высказывал такую же точку зрения.

Отмечается, что Ли пообещал, что Пекин поддержит «своевременный созыв мирной конференции [по Украине] с равным участием всех сторон».

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай выступает за мирную конференцию по Украине, которую одинаково поддержит как Москва, так и Киев. Он также напомнил, что Пекин последовательно выступает за урегулирование украинского кризиса.

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      Виктория Кондратьева
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