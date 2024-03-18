МИД Китая выступил за проведение мирной конференции по Украине

МИД Китая: Пекин выступает за конференцию, которую поддержат Москва и Киев

Китай выступает за мирную конференцию по Украине, которую одинаково поддержат как Москва, так и Киев. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Reuters.

«Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, которую признают Россия и Украина, в которой каждая сторона будет равноправно участвовать и которая будет проводить справедливое обсуждение всех мирных инициатив», — рассказал дипломат на брифинге в ответ на вопрос о возможном участии Китая в конференции по украинскому конфликту, которая планируется в Швейцарии.

Дипломат подчеркнул, что Пекин последовательно выступает за урегулирование кризиса.

Ранее МИД Китая поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. В ведомстве выразили уверенность, что отношения двух стран продолжат развиваться.