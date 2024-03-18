МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах президента России

МИД КНР поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России

Министерство иностранных дел Китая поздравило Владимира Путина с победой на выборах президента России, выразив уверенность, что отношения Москвы и Пекина продолжат развиваться. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай выражает поздравления в связи с этим. Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ли Цзянь.

Ранее Путина поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он поздравил главу российского государства с победой на президентских выборах через телеграмму, поздравление будет передано через северокорейское посольство в Москве.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что кандидат на пост президента России и действующий глава государства по итогам подсчета 99,7 процента протоколов лидирует с 87,31 процента голосов. По последним данным, второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,3 процента голосов, за ним следует Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,83 процента голосов.