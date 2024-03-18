Названы результаты подсчета 99,7 процента голосов на выборах президента России

ЦИК: Путин лидирует с 87,31% голосов после обработки 99,7% протоколов на выборах

Кандидат на пост президента России, действующий глава государства Владимир Путин по итогам подсчета 99,7 процента протоколов лидирует с 87,31 процентами голосов. Такие данные публикует Центризбирком (ЦИК) на своем сайте.

По последним данным, второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,30 процентов голосов, за ним следует Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,83 процента голосов. Четвертое место занимает Леонид Слуцкий с 3,21 процента голосов.

В Москве, как ранее сообщал ЦИК, после обработки всех бюллетеней Путин набрал 85,13 процента голосов. Второе место в столице, предварительно, занял Владислав Даванков, третье — Николай Харитонов, четвертое — Леонид Слуцкий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предварительные итоги выборов, заявил, что 87 процентов голосов у Владимира Путина — беспрецендентный результат. Пресс-секретарь главы государства также назвал необоснованными все обвинения в «нелегитимных выборах» и указал на высочайший уровень поддержки действующего президента.