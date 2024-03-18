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07:44, 18 марта 2024Россия

В Кремле прокомментировали предварительные итоги выборов президента России

Песков назвал убедительным прецедентом результат Путина на выборах президента
СюжетВыборы президента России 2024ЦиклВыборы президента России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Предварительные результаты выборов президента России, где действующий глава государства Владимир Путин набирает более чем 87 процентов голосов, являются беспрецедентным результатом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Послушайте, около 87% [голосов] после 24 лет власти — это невероятно беспрецедентный результат», — сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув прозрачность результатов.

Песков также указал, что все желающие могли убедиться в легитимности выборов и наблюдать за ними. Но речь не идет о нежелательных организациях, которые предпринимали попытки вмешиваться в дела России.

По последним данным ЦИК, по итогам обработки 99,43 процента протоколов кандидат в президенты Владимир Путин набирает 87,32 процента голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,32 процента голосов, за ним идет Владислав Даванков от «Новых людей» — у него 3,79 процента голосов. Четвертое место пока занимает кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19 процентов голосов. Явка на выборах превысила 74 процента.

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      Анастасия Шейкина
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