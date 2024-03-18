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07:14, 18 марта 2024Россия

Названы результаты подсчета 99,43 процента голосов на выборах президента России

Путин лидирует с 87,32% голосов после обработки 99,43% протоколов на выборах

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Кандидат на пост главы государства, действующий президент России Владимир Путин по итогам обработки 99,43 процента протоколов набирает 87,32 процента голосов. Такие результаты по состоянию на 7:00 по московскому времени публикует Центризбирком на своем сайте.

На втором месте, по последним данным ЦИК, находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,32 процента голосов, за ним идет Владислав Даванков от «Новых людей» — у него 3,79 процента голосов. Четвертое место пока занимает кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19 процентов голосов.

Выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Они завершились 17 марта в 21:00 по московскому времени, когда в 20:00 по местному часовому поясу участки закрылись в самой западной точке страны — Калининградской области. Явка на выборах президента превысила 74 процента.

Путин, комментируя предварительные итоги выборов, заявил, что они говорят о доверии граждан и их надежде на то, что все будет сделано так, как запланировано. Президент отметил, что в дальнейшем предстоит выполнить много важных задач.

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      Анастасия Шейкина
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