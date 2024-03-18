Названы результаты подсчета 99,43 процента голосов на выборах президента России
Кандидат на пост главы государства, действующий президент России Владимир Путин по итогам обработки 99,43 процента протоколов набирает 87,32 процента голосов. Такие результаты по состоянию на 7:00 по московскому времени публикует Центризбирком на своем сайте.
На втором месте, по последним данным ЦИК, находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,32 процента голосов, за ним идет Владислав Даванков от «Новых людей» — у него 3,79 процента голосов. Четвертое место пока занимает кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19 процентов голосов.
Выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Они завершились 17 марта в 21:00 по московскому времени, когда в 20:00 по местному часовому поясу участки закрылись в самой западной точке страны — Калининградской области. Явка на выборах президента превысила 74 процента.
Путин, комментируя предварительные итоги выборов, заявил, что они говорят о доверии граждан и их надежде на то, что все будет сделано так, как запланировано. Президент отметил, что в дальнейшем предстоит выполнить много важных задач.