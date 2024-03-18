«Главная задача сейчас — двигаться вперед». Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента

Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России

Итоги выборов в России говорят о доверии граждан. Об этом заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин.

«Результаты выборов — это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы все сделаем, как запланировано», — заявил Путин. Он поблагодарил россиян и сотрудников предвыборного штаба за поддержку. Глава государства также отметил, что дальше предстоит выполнить очень много важных задач.

По итогам выборов Путин гарантировал себе победу в первом туре. После обработки 59,17 процента протоколов она набрал 87,26 процента, что составляет 50,06 процента от общего количества голосов. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов. Таким образом проведение второго тура исключено. Если ни один из участников кампании не достиг такого показателя, то через 21 день состоялся бы второй тур выборов.

Путин рассказал участникам предвыборного штаба о своей мечте

Вечером 17 марта Путин приехал в московский избирательный штаб в Гостином дворе. Он высоко оценил работу сотрудников штаба и выразил им благодарность.

После этого Путин рассказал о своей мечте.

Я мечтал о сильной и суверенной России. Результаты голосования позволят добиваться этих целей Владимир Путин кандидат в президенты России

По его словам, Россия должна стать еще крепче, сильнее, эффективнее. Он указал, что перед Россией стоит множество задач. Все планы по развитию страны, безусловно, будут решены, а цели — достигнуты. Подавить извне волю россиян не получится никогда, добавил глава государства. При этом Путин выразил уверенность, что нет никаких сомнений в консолидированности общества. Путин отметил, что единственным источником власти в России является народ, и из голоса каждого гражданина формируется единая воля народов страны.

Кроме того, Путин назвал своим сторонникам главную задачу сейчас. Он предостерег их от того, чтобы зафиксировать результаты волеизъявления граждан и остановиться на этом. «Наоборот, на основе этого результата двигаться вперед, выполняя все то, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании», — подчеркнул Путин.

Путин порассуждал об итогах выборов

Владимир Путин признался, что был удивлен результатами выборов в новых регионах России и Крыму. По его словам, он предполагал, что итоги голосования будут положительными и значимыми. «Но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, даже не ожидал», — рассказал Путин.

Комментируя идеи оппозиции устроить протестное голосование в полдень 17 марта, Путин заявил, что благодарен за такое движение. «Как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень. И это должно было быть проявлением оппозиционности», — пояснил глава государства.

Ну что же, если шли призывы прийти голосовать, то за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю Владимир Путин кандидат в президенты России

Однако Путин добавил, что эта акция не имела особого эффекта.

При этом он напомнил, что за порчу бюллетеней предусмотрена уголовная ответственность. Комментируя инциденты, когда на некоторых избирательных участках пришедшие на избирательные участки жители пытались облить зеленкой бюллетени в урнах, он заверил, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законодательством России.

Также Путин коснулся гибели Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Он сообщил, что был согласен обменять его на одного из российских заключенных на Западе.

За несколько дней до ухода Навального из жизни мне сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах. Тот человек, который об этом говорил, еще не успел закончить фразу, как я сказал, что согласен Владимир Путин кандидат в президенты России

Про каких конкретно заключенных идет речь, политик не уточнил. По словам главы государства, у него было одно условие — чтобы Навальный больше никогда бы не возвращался в Россию. Его смерть Путин назвал печальным событием. По словам президента, люди постоянно умирают в местах заключения во всех странах мира.

Путин высказался о ситуации вокруг Украины

Российский лидер указал, что Москва будет вынуждена создать «санитарную зону» у приграничья на Украине. Таким образом Путин ответил на вопрос, не стоит ли присоединить к России Харьковскую область, чтобы прекратить атаки и обстрелы приграничных с Украиной российских регионов. «Я сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда мы должны присоединять. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную „санитарную зону“ на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — сказал глава государства. Каких-либо подробностей он не привел.

Кроме того, Путин указал, что Россия выступает за проведение мирных переговоров по конфликту на Украине, если Киев действительно стремится выстроить отношения с Москвой в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что российская сторона не намерена вступать в переговоры ради того, чтобы Украина взяла паузу на перевооружение на несколько лет.

Мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются Владимир Путин кандидат в президенты России

«А за, если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами», — добавил он.

Также Путин прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине на время Олимпиады в Париже. Он признался, что не слышал о подобной идее, добавив, что ранее международные чиновники извратили весь смысл олимпийского движения. Глава государства уточнил, что Россия готова рассмотреть любые вопросы, но будет действовать исходя из собственных интересов и складывающейся ситуации в спецоперации.

Однако Путин согласился, что Франция могла бы сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине. Он предположил, что агрессивная внешняя риторика Макрона является попыткой прикрыть проблемы во внутренней политике Парижа. При этом он высказал мнение, что «не все потеряно».

В конце Путин порассуждал о возможном конфликте России и НАТО. Он указал, что в современном мире все возможно. При этом российский лидер отметил, что вряд ли кто-то заинтересован в Третьей мировой войне.