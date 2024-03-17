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00:30, 18 марта 2024Россия

Путин рассказал о готовившемся обмене Навального на заключенного на Западе

Путин: я был согласен обменять Навального на заключенного на Западе

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Президент Владимир Путин сообщил, что был согласен обменять Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) на одного из российских заключенных на Западе. Об этом сообщает ТАСС.

«За несколько дней до ухода Навального из жизни мне сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах. Тот человек, который об этом говорил, еще не успел закончить фразу, как я сказал, что согласен», — сказал президент. Про каких конкретно заключенных идет речь, политик не уточнил.

По словам главы государства, у него было одно условие — чтобы Навальный больше никогда бы не возвращался в Россию. Его смерть Путин назвал печальным событием. По словам президента, люди постоянно умирают в местах заключения во всех странах мира.

Навальный умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля.

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      Марина Совина
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