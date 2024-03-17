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00:24, 18 марта 2024Россия

Путин прокомментировал смерть Навального

Путин: смерть Навального — печальное событие
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Президент Владимир Путин назвал смерть Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) печальным событием.

«У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни, а разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», — отметил Путин.

Глава государства также рассказал, что он был согласен на обмен Навального на одного из заключенных на Западе.

Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. В УФСИН отметили, что заключенный почувствовал себя плохо после прогулки. Его реанимировали в течение часа, но не смогли спасти.

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      Марина Совина
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