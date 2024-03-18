Путин заявил о поддержке Россией мирного урегулирования на Украине

Путин заявил, что Россия выступает за мирные переговоры по конфликту на Украине

Россия выступает за проведение мирных переговоров по конфликту на Украине, если Киев действительно стремится выстроить отношения с Москвой в долгосрочной перспективе. Об этом заявил Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона не намерена вступать в переговоры ради того, чтобы Украина взяла паузу на перевооружение на несколько лет. «Мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются. А за, если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами», — заявил Путин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже. Он также выразил готовность к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине.