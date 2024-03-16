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23:35, 16 марта 2024Мир

Макрон предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпиады

Макрон предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже. Об этом он высказался в интервью, опубликованном в YouTube-канале телеканала ТСН.

«Мы об этом попросим», — ответил Макрон на вопрос, предложит ли Франция России прекратить огонь России на время Олимпиады.

Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Макрон заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине. «Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит», — отметил политик.

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      Марина Совина
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