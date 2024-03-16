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22:43, 16 марта 2024Мир

Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным

Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным о деэскалации на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинской журналистке Наталье Мосийчук заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине.

«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит. Роль Франции — это быть "нервом войны"», — подчеркнул политик.

Макрон отметил, что с одной стороны, необходимо передать Киеву все требуемое, чтобы усилить обороноспособность республики, с другой — способствовать деэскалации и выйти на постоянный, устойчивый и справедливый мир.

Французский лидер сказал, что готов к посредничеству, однако подчеркнул, что единственно возможными переговорами об окончании конфликта должны стать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Макрон назвал условие для мира в контексте украинского конфликта. По его словам, мир между Россией и Украиной должен предполагать взаимные гарантии безопасности.

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      Марина Совина
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