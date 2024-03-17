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22:34, 17 марта 2024Силовые структуры

Более 60 уголовных дел возбудили на президентских выборах

МВД: на выборах президента РФ возбудили 61 уголовное дело
СюжетВыборы президента России 2024ЦиклВыборы президента России

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

За время выборов президента России возбудили более 60 уголовных дел, сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой. Об этом пишет ТАСС.

В общей сложности ведомство получило 1,4 тысячи заявлений и сообщений от граждан о правонарушениях и преступлениях на выборах. В результате возбуждено 61 уголовное дело, среди которых преобладают заведомо ложные сообщения об актах терроризма (23) и воспрепятствование осуществлению прав избирателей (21). Также составлено 155 административных протоколов.

15 марта, в первый день голосования на выборах президента России, были зафиксированы несколько попыток сорвать голосование. В ряде городов, в том числе в Москве, пришедшие на избирательные участки жители облили зеленкой урны для бюллетеней. В свою очередь, в Госдуме заявили о планах ужесточить ответственность за совершение таких преступлений.

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