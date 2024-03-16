В Госдуме разработают проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы

В Госдуме захотели ужесточить наказание за попытку сорвать выборы. Разработку соответствующего законопроекта анонсировала депутат Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, проект изменений в статью 141 Уголовного кодекса («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» подготовят в ближайшее время. Новая редакция статьи будет предусматривать наказание за попытку срыва выборов на срок от пяти до восьми лет, уточнила депутат.

Лантратова пояснила, что какой вид наказания после вступления изменений в силу можно было бы применять в отношении лиц, признанных виновными в попытке срыва выборов общественно опасным способом или действовавших в интересах иностранных государств.

Действующая редакция статьи 141 Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом нижняя граница этого срока не установлена, т.е. суд может приговорить подсудимого к меньшему сроку или избрать ему иной вид наказания. Неквалифицированный состав описываемого статьей 141 преступления (часть 1) и вовсе не предусматривает наказания в виде лишения свободы.

В первый день голосования на выборах президента России был выявлен ряд случаев порчи урн для бюллетеней. Так, в Симферополе, Сочи и Волжком три женщины залили зеленкой избирательные урны. Похожие случае были зафиксированы в Москве и Московской области.