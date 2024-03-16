Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 16 марта 2024Россия

В Госдуме захотели ужесточить наказание за попытку сорвать выборы

В Госдуме разработают проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Госдуме захотели ужесточить наказание за попытку сорвать выборы. Разработку соответствующего законопроекта анонсировала депутат Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, проект изменений в статью 141 Уголовного кодекса («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» подготовят в ближайшее время. Новая редакция статьи будет предусматривать наказание за попытку срыва выборов на срок от пяти до восьми лет, уточнила депутат.

Лантратова пояснила, что какой вид наказания после вступления изменений в силу можно было бы применять в отношении лиц, признанных виновными в попытке срыва выборов общественно опасным способом или действовавших в интересах иностранных государств.

Действующая редакция статьи 141 Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом нижняя граница этого срока не установлена, т.е. суд может приговорить подсудимого к меньшему сроку или избрать ему иной вид наказания. Неквалифицированный состав описываемого статьей 141 преступления (часть 1) и вовсе не предусматривает наказания в виде лишения свободы.

В первый день голосования на выборах президента России был выявлен ряд случаев порчи урн для бюллетеней. Так, в Симферополе, Сочи и Волжком три женщины залили зеленкой избирательные урны. Похожие случае были зафиксированы в Москве и Московской области.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Байден оскорбил Путина, назвав его бандитом. Чем вызвано поведение президента США и при чем здесь голоса избирателей

      ЦИК представил данные о голосовании на выборах президента России за рубежом

      В МИД России заявили о попытках Запада сорвать президентские выборы в России

      В Госдуме захотели ужесточить наказание за попытку сорвать выборы

      В Белгороде снаряд разорвал легковушку и попал на видео

      Врач назвал простые упражнения для борьбы с головной болью

      В Петербурге нашли «инопланетный космический корабль»

      В МИД России предупредили Армению о последствиях антироссийского курса

      На Украине начали эвакуацию жителей граничащих с Россией территорий

      Два человека погибли при новом обстреле Белгородской области со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше