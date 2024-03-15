В трех городах России залили зеленкой избирательные урны

В Симферополе, Сочи и Волжском залили зеленкой избирательные урны

В нескольких городах России залили избирательные урны. О подобных случаях в Симферополе и Волжском сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, в Симферополе инцидент произошел днем во время голосования на участке №339. Женщина залила зеленой жидкостью избирательную урну. Ведется проверка.

В городе Волжском Волгоградской области женщина, пришедшая на избирательный участок №1131, также попыталась испортить бюллетени при помощи зеленки. «Однако действия были пресечены. Все бюллетени могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки с волеизъявлением избирателей различимы и не вызывают сомнений», — сообщили журналистам в избиркоме.

В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что в отношении 33-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Еще один подобный случай произошел в Сочи, передает Telegram-канал Kub Mash. По данным следователей, женщина пришла в один из пунктов голосования и вылила зеленку прямо в КОИБ, где лежат бланки. Нарушительницу задержали. Возбуждено уголовное дело о нарушении работы избирательных комиссий.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. В ряде регионов оно также проходит онлайн. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы из партии «Новые люди» Владислав Даванков и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.