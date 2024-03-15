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17:23, 15 марта 2024Россия

Под Москвой задержали облившего краской урну с бюллетенями мужчину

Житель Подмосковья облил урну для бюллетеней краской и был задержан

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В подмосковном Лыткарино местный житель облил красящим веществом урну для бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД России.

46-летнего россиянина задержали прямо на избирательном участке, после чего мужчину доставили в отделение полиции. Материалы в отношении него будут направлены в следственные органы.

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Похожий случай произошел в первый день выборов президента России в Москве, где женщина также вылила красящее средство в урну для голосования. Свой поступок она объяснила тем, что после обмана мошенниками на большую сумму ей поступил телефонный звонок. Представившийся сотрудником украинских спецслужб мужчина предложил россиянке вернуть деньги, если она согласится на выполнение секретной миссии. В отношении москвички возбудили уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса России («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

Выборы президента России стартовали 15 марта. Голосование продлится три дня, избирательные участки закроются 17 марта в 20:00 по местному времени. Избиратели могут отдать свой голос за одного из указанных в бюллетене кандидатов: Владимира Путина, Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова.

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      Алан Босиков
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