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Момент порчи бюллетеней на избирательном участке Москвы попал на видео
Появились кадры порчи бюллетеней на избирательном участке МосквыЦиклВ России выбирают президента
Момент порчи бюллетеней на избирательном участке Москвы попал на видео. Кадрами делится РИА Новости.
На записи видно, как женщина в темных джинсах, белой куртке и с рюкзаком бросает бюллетень в урну, а затем заливает ее жидкостью темно-зеленого цвета. Жидкость портит практически все бюллетени. После этого женщина отходит и начинает фотографировать то, что сделала. В этот момент к ней подходит охранник.
Ранее сообщалось, что в отношении нее следователи возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).