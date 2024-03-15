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14:28, 15 марта 2024Силовые структуры

Момент порчи бюллетеней на избирательном участке Москвы попал на видео

Появились кадры порчи бюллетеней на избирательном участке Москвы
ЦиклВ России выбирают президента

Момент порчи бюллетеней на избирательном участке Москвы попал на видео. Кадрами делится РИА Новости.

На записи видно, как женщина в темных джинсах, белой куртке и с рюкзаком бросает бюллетень в урну, а затем заливает ее жидкостью темно-зеленого цвета. Жидкость портит практически все бюллетени. После этого женщина отходит и начинает фотографировать то, что сделала. В этот момент к ней подходит охранник.

Ранее сообщалось, что в отношении нее следователи возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

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