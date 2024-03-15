Появились кадры порчи бюллетеней на избирательном участке Москвы

Момент порчи бюллетеней на избирательном участке Москвы попал на видео. Кадрами делится РИА Новости.

На записи видно, как женщина в темных джинсах, белой куртке и с рюкзаком бросает бюллетень в урну, а затем заливает ее жидкостью темно-зеленого цвета. Жидкость портит практически все бюллетени. После этого женщина отходит и начинает фотографировать то, что сделала. В этот момент к ней подходит охранник.

Ранее сообщалось, что в отношении нее следователи возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).