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13:52, 15 марта 2024Силовые структуры

Россиянка вылила краску в урну для бюллетеней и попала под статью

В Москве возбудили дело в отношении женщины, вылившей краску в урну на выборах

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Дело возбудили по статье 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») УК РФ. В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к ее допросу.

Инцидент произошел 15 марта на одном из избирательных участков столицы.

Ранее заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут напомнил, что препятствование выборам грозит уголовной ответственностью.

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