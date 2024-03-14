Москвичам напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам

В МГИК заявили об уголовной ответственности за препятствование выборам

Препятствование выборам грозит уголовной ответственностью, напомнил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Он обратил внимание на некоторые аномалии. Так, к некоторым участкам прикрепились порядка 2-3 тысяч человек, в то время как в среднем к одному участку в Москве прикрепляются порядка 150 избирателей. В связи с этим в МГИК предупредили о риске возможной провокации, цель которой — воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий.

Реут напомнил, что такие деяния могут образовывать состав преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Нарушителям грозит лишение свободы до пяти лет. В МГИК заявили, что любые попытки провокаций будут немедленно зафиксированы и пресечены.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование.