Бросившая зеленку в урну для бюллетеней в Москве женщина объяснила свой поступок

Shot: в Москве женщина бросила зеленку в урну для бюллетеней по заданию СБУ

Задержанная на московском избирательном участке женщина пояснила полицейским, что бросила красящее вещество в урну для бюллетеней по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Подробности об этом стали известны Telegram-каналу Shot.

По его данным, 20-летняя жительница столицы объяснила свой поступок тем, что несколько дней назад ее обманули на крупную сумму денег. Со слов злоумышленницы, 15 марта с ней связались украинские спецслужбы и пообещали вернуть средства, если она выполнит «секретную миссию».

Тогда женщина пришла на избирательный участок на Алтуфьевском шоссе, кинула в урну бюллетень, а затем вылила туда же зеленку. Ее задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») УК РФ.