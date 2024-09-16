Залившую зеленкой урну для голосования на президентских выборах россиянку освободили

В Москве суд освободил девушку, которая залила зеленкой урну для голосования

В Москве Бутырский суд приговорил 20-летнюю жительницу столицы Алину Невмянову, которая залила зеленкой урну для голосования на президентских выборах, к одному году лишения свободы и тут же освободил ее от наказания, засчитав проведенное ею в СИЗО время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Невмянова признана виновной по части 2 статьи 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») и назначил ей наказание в виде одного года в колонии-поселении, однако, суд зачет в срок наказания период, который фигурантка провела в СИЗО из расчета один день в СИЗО за два дня в колонии-поселении, и освободил ее из-под стражи в зале суда.

ЧП произошло 15 марта. Тогда Невмянову задержали на московском избирательном участке. Она пояснила полицейским, что бросила красящее вещество в урну для бюллетеней по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).