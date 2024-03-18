Путин порассуждал об олимпийском перемирии

Путин заявил, что не слышал о предложении Макрона об олимпийском перемирии

Владимир Путин прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине на время Олимпиады в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Он признался, что не слышал о подобной идее. Однако, добавил Путин, Россия готова рассмотреть любые вопросы, но будет действовать исходя из собственных интересов и складывающейся ситуации в спецоперации.

Также Путин указал, что международные чиновники извратили весь смысл олимпийского движения, олимпизма. «Они подрывают сами основы международного спорта. Это отдельная тема», — сказал он.

16 марта Макрон заявлял, что страна предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, а также сообщал, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине.