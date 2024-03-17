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23:29, 17 марта 2024Россия

Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России

Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России
ЦиклВыборы президента России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом проведение второго тура исключено.

По итогам обработки 59,17 процента протоколов действуюший глава государства набирает 87,26 процента, что составляет 50,06 процента от общего количества голосов. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов.

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      Марина Совина
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