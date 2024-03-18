Путин озвучил главную задачу после выборов

Путин: главная задача после проведения выборов — двигаться вперед

Действующий президент России Владимир Путин заявил, что главная задача сейчас — двигаться вперед, передает РИА Новости.

В ходе встречи с сопредседателями избирательного штаба глава государства отметил, что за последние несколько месяцев была проделана большая работа. «Но без всякого сомнения основная задача сейчас заключается в том, чтобы не зафиксировать результаты выборов, а, наоборот, на основе этого результата двигаться вперед, выполняя все то, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании», — подчеркнул Путин.

Ранее глава РФ заявил, что мечтал о сильной и суверенной России. По его словам, итоги выборов позволят этого добиться.