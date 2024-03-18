Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:30, 18 марта 2024Россия

Путин озвучил главную задачу после выборов

Путин: главная задача после проведения выборов — двигаться вперед

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Действующий президент России Владимир Путин заявил, что главная задача сейчас — двигаться вперед, передает РИА Новости.

В ходе встречи с сопредседателями избирательного штаба глава государства отметил, что за последние несколько месяцев была проделана большая работа. «Но без всякого сомнения основная задача сейчас заключается в том, чтобы не зафиксировать результаты выборов, а, наоборот, на основе этого результата двигаться вперед, выполняя все то, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании», — подчеркнул Путин.

Ранее глава РФ заявил, что мечтал о сильной и суверенной России. По его словам, итоги выборов позволят этого добиться.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о своей мечте

      Путин озвучил главную задачу после выборов

      В Кремле сообщили о планах Путина встретиться с военными

      Кремль определил первую после выборов страну для зарубежного визита Путина

      Путин счел неожиданными результаты выборов в новых регионах России и Крыму

      Путин допустил создание санитарной зоны у приграничья на Украине

      Путин допустил участие Франции в урегулировании по Украине

      Путин высказался о риске Третьей мировой войны

      Путин похвалил оппозицию за призывы голосовать в полдень

      Путин порассуждал об олимпийском перемирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше