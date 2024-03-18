Путин напомнил об ответственности за порчу бюллетеней

Путин: порча бюллетеней на выборах уголовно наказуема

Владимир Путин напомнил, что за порчу бюллетеней предусмотрена уголовная ответственность. Его цитирует РИА Новости.

Он заверил, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законодательством России.

15 марта, в первый день голосования на выборах президента России, были зафиксированы несколько попыток сорвать голосование. В ряде городов, в том числе в Москве, пришедшие на избирательные участки жители облили зеленкой урны для бюллетеней.