Путин допустил участие Франции в урегулировании по Украине

Путин: Франция могла бы сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине

Франция могла бы сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

«Хотелось бы, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению, обострению конфликта, а наоборот, не провоцировала бы эту ситуацию», — cказал он. Российский лидер допустил, что агрессивная внешняя риторика президента Франции Эммануэля Макрона является попыткой прикрыть проблемы во внутренней политике. При этом он высказал мнение, что «не все потеряно».

Ранее Владимир Путин раскрыл основные задачи на свой новый срок. По его словам, нужно решать задачи специальной военной операции (СВО) на Украине, укреплять обороноспособность и Вооруженные силы страны. Путин также заявил, что Россия должна стать еще крепче, сильнее и эффективнее. Он заверил, что все планы по развитию страны будут решены, а цели — достигнуты.