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00:13, 18 марта 2024Россия

Путин раскрыл основные задачи на свой новый срок

Путин: нужно решать задачи СВО и укреплять обороноспособность

Путин раскрыл основные задачи на свой новый срок. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, нужно решать задачи специальной военной операции (СВО) на Украине, укреплять обороноспособность и Вооруженные силы страны.

Также Путин отметил, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться без суеты, «в рабочем, товарищеском режиме».

17 марта Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России. По итогам обработки 59,17 процента протоколов он набрал 87,26 процента, что составляет 50,06 процента от общего количества голосов.

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      Марина Совина
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