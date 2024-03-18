Путин: нужно решать задачи СВО и укреплять обороноспособность

Путин раскрыл основные задачи на свой новый срок. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, нужно решать задачи специальной военной операции (СВО) на Украине, укреплять обороноспособность и Вооруженные силы страны.

Также Путин отметил, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться без суеты, «в рабочем, товарищеском режиме».

17 марта Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России. По итогам обработки 59,17 процента протоколов он набрал 87,26 процента, что составляет 50,06 процента от общего количества голосов.