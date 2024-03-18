Путин счел неожиданными результаты выборов в новых регионах России и Крыму

Путин заявил, что его удивили итоги выборов в новых регионах РФ и Крыму

Владимир Путин признался, что был удивлен результатами выборов в новых регионах России и Крыму. Об этом он сообщил журналистам в своем избирательном штабе, передает РИА Новости.

По его словам, он предполагал, что итоги голосования будут положительными и значимыми. «Но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, даже не ожидал», — рассказал Путин.