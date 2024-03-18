Путин оценил итоги президентских выборов

Путин заявил, что результаты выборов говорят о доверии россиян

Итоги выборов президента России говорят о доверии граждан, заявил Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Результаты выборов — это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы все сделаем, как запланировано», — заявил Путин. Он поблагодарил россиян и сотрудников предвыборного штаба за поддержку.

Глава государства также отметил, что дальше предстоит выполнить очень много важных задач.

Ранее Путин заявил, что Россия должна стать еще крепче, сильнее и эффективнее. Он заверил, что все планы по развитию страны будут решены, а цели — достигнуты.