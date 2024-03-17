Путин похвалил оппозицию за призывы голосовать в полдень

Путин: агитация за участие в голосовании — это хорошо

Президент России Владимир Путин похвалил оппозицию за призыва голосовать 17 марта в полдень. По словам Путина, агитация за участие в выборах — это хорошо. Об этом сообщает ТАСС.

«Как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень. И это должно было быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать, то за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю», — сказал глава государства.

«Если оппозиция считала, что нужно прийти и проголосовать, неважно за кого, но прийти и проголосовать, это уже хорошо, молодцы. Насколько я понимаю, никакого эффекта это и не имело особо на самом деле», — добавил Путин.